La série « Hartley, cœurs à vif » va s’offrir une seconde jeunesse sur Netflix

Avis aux nostalgiques. La série culte des années 1990 « Hartley, cœurs à vif » va revenir sur Netflix sous la forme d’un reboot.

Si vous avez grandi dans les années 1990 et que vous aviez la télévision, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de « Hartley, cœurs à vif ». Cette série australienne racontant la vie d’un groupe d’élèves dans le lycée de Hartley High a été diffusée à partir du printemps 1994 sur RTL-TVI en Belgique et entre 1995 et fin 1999 sur France 2. Et avec 210 épisodes de 45 minutes, il y avait de quoi remplir des après-midi entières !

Vous avez toujours en tête les aventures d’Anita, de Drazic et de leurs acolytes ? Voici une nouvelle qui devrait vous réjouir. En effet, Netflix a annoncé le reboot de cette série culte. « Inspirée par la série originale des années 90 mais complétement repensée pour une nouvelle génération, Heartbreak High (Harley, cœurs à vifs en français) fera ses débuts sur Netflix en 2022 », a annoncé le compte officiel de Netflix pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

🚨ANNOUNCEMENT🚨

Netflix has commissioned a reboot of the much-loved Australian young adult series #HeartbreakHigh. Inspired by the original ‘90s series, but totally reimagined for a new generation, Heartbreak High will make its global debut on Netflix in 2022. pic.twitter.com/DxeoxTqZek

— Netflix ANZ (@NetflixANZ) December 6, 2020