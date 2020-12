« De l’électricité abordable, mais surtout durable »

« Elia, gestionnaire du réseau de transport à haute tension, veille à ce que l’électricité parvienne là où on en a besoin. Nous alimentons l’ensemble du pays tout en étant attentifs à notre impact sur l’environnement et le cadre de vie. » Metro s’est entretenu avec Igor Lefebvre, Head of Environment & CSR d’Elia.

Un exercice d’équilibriste

Notre rôle ne se limite pas au transport d’électricité. Un exemple : les éoliennes offshore vont produire davantage d’électricité verte, qui doit être acheminée jusqu’aux ménages et aux entreprises. De nouvelles infrastructures sont donc nécessaires, bien souvent sur plusieurs kilomètres.

Notre objectif est de les réaliser avec un impact environnemental aussi minime que possible, en tenant compte des émissions de CO2, en réutilisant les matériaux, en ayant recours à des gaz isolants moins nocifs… et dont les installations sont plus fiables et bien moins encombrantes que celles isolées à l’air.

Un paysage sillonné de tronçons verts

8.600 km de liaisons électriques à haute tension parcourent la Belgique, soit autant de kilomètres où une grande biodiversité peut régner : les machines laissent place à des pâturages, la faune et la flore se développent à nouveau et l’équilibre naturel est retrouvé.

De tels projets sont en cours au Limbourg, en Wallonie ainsi qu’en France, car nous visons plus loin que notre secteur ou notre pays. Ce ne sont que quelques exemples de notre approche en matière de politiques favorisant l’environnement et la biodiversité.

Durabilité, abordabilité et initiatives au sein de l’entreprise

Nous préparons notre réseau à l’arrivée de l’énergie verte afin que chacun puisse jouir du confort offert par l’électricité. Ces sources d’énergie sont plus volatiles. En effet, on ne connait pas d’avance la durée d’ensoleillement ni la force du vent, cela est donc un défi pour notre réseau. Enfin, l’énergie doit rester à un tarif concurrentiel pour les entreprises et abordable pour les ménages, on doit donc aller la chercher là où elle est produite au meilleur coût.

Je pourrais encore citer d’autres exemples tel notre rôle dans le développement de véhicules électriques, la digitalisation, la diversité culturelle… Nous impliquons en effet tous nos employés dans cette réflexion : nous travaillons tous dans une optique durable.

