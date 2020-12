Yves Coppieters craint « une troisième vague »

Pour l’épidémiologiste Yves Coppieters, « une troisième vague peut avoir lieu si on relâche tout trop vite », a-t-il expliqué à la Dernière Heure.

Les vacances de Noël approchent à grands pas, les festivités également, tandis qu’un probable nouveau Comité de concertation devrait avoir lieu le 18 décembre prochain. De quoi concentrer toutes les craintes chez les experts, et notamment Yves Coppieters.

Ce dernier est néanmoins « pour une évaluation de 15 jours en 15 jours étant donné qu’on sait depuis le début que c’est dans ce délai qu’on aperçoit les effets d’une mesure ».

Mais il espère que ce Comité de concertation n’aboutira pas à un relâchement, et surtout à la veille des fêtes de fin d’années.

« On sait que toute mesure de relâchement entraîne une augmentation des nouveaux cas et qu’une troisième vague peut avoir lieu si on relâche tout trop vite. Mais le défi, c’est d’arriver à mieux gérer le testing et le tracing. Il faut reprendre la main à ce niveau-là car nous avons perdu le contrôle à la mi-septembre (…) Si on libérait tout durant quelques jours, il faudrait être capable d’encaisser le coup dans les 10 jours suivants et augmenter la capacité de tester, tracer et isoler les gens pour ne pas voir une troisième vague arriver ».

Yves Coppieters affirme en outre à la DH que la pandémie pourrait être mieux gérée si la Belgique s’en donnait les moyens. « Dans un monde idéal, avec un nombre de tests énorme, un traçage efficace et beaucoup plus de lits dans les hôpitaux, on pourrait par exemple gérer 2.000 nouvelles infections par jour sans problème. Le problème, c’est qu’on a sous-évalué l’importance de l’isolement des personnes infectées et des cas contact. On a trop fait ‘confiance’ aux Belges et pas assez insisté là-dessus ».