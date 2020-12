Voici le signe astrologique le plus courant chez les millionnaires

Un signe astrologique est surreprésenté chez les millionnaires. Si vous êtes de ce signe astrologique, il semblerait donc que vous ayez le plus de chances de devenir riche.

Les signes astrologiques continuent de fasciner la population. Récemment, des chercheurs ont établi un classement des signes astrologiques allant du plus au moins intelligent. Pour cela, ils se sont basés sur le nombre de prix Nobel reçus par chacun des signes. Il en était ressorti que les Gémeaux étaient les personnes « les plus intelligentes ». Un peu plus tôt dans l’année, un site avait publié un classement des signes astrologiques les plus fidèles en amour et, au contraire, les plus infidèles. Les Sagittaire en avaient pris pour leur grade.

Capricorne, Balance et Gémeaux en tête

Une entreprise britannique a quant à elle choisi de s’intéresser à la richesse. Pour cela, elle a analysé les profils des patrons et des patronnes des 100 plus grandes entreprises américaines et britanniques. Il ressort de cette étude que les Capricorne ont le plus de chance de devenir patron d’une entreprise à succès et millionnaires. Ils sont suivis par les Balance et les Gémeaux.

L’argent ne fait pas le bonheur

Selon cette étude, 22 % des plus grands patrons d’entreprises américaines et britanniques sont nés entre le 22 décembre et le 20 janvier et sont donc Capricorne. C’est notamment le cas de Jeff Bezos, le patron d’Amazon et de James Quincey, à la tête de Coca-Cola.

À l’inverse, les Bélier et les Sagittaire (encore eux !) étaient les signes astrologiques les moins représentés dans ce classement avec seulement 6 %. Heureusement, l’argent ne fait pas le bonheur. D’ailleurs, il semblerait que les Sagittaire et les Bélier soient les deux signes astrologiques les plus heureux. À l’inverse, les Capricorne arrivent en deuxième position, derrière les Cancer, des signes les plus malheureux.