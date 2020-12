Une plaque commémorative pour la fin de carrière de József Szájer

Une « plaque commémorative » a été dévoilée sur la gouttière grâce à laquelle l’eurodéputé hongrois József Szájer a tenté d’échapper à la police lors d’une partouze gay.

Ce député, membre du Fidesz de Viktor Orban, avait reconnu avoir été interpellé lors d’une « festivité » enfreignant les règles sanitaires. L’homme politique a démissionné à la suite de cette polémique.

Mais les circonstances ont fait beaucoup rire quatre Hongrois vivant à Bruxelles, qui ont décidé de célébrer ce haut fait d’arme en apposant une plaque pleine d’humour accompagnée d’un texte en hongrois et en anglais.

Hungarians living in Brussels installed this plaque on the gutter which MEP József Szájer tried to use while fleeing authorities “after attending

an illegal ecstasy fuelled orgy”, @telexhu reports.

The plaque quickly became popular among locals.https://t.co/mj4zI8cMuH pic.twitter.com/6PBg7oZ9QJ

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 5, 2020