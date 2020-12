Matthew Perry envoyait son ex-petite amie enceinte lui chercher de la drogue

Matthew Perry a connu des problèmes de drogue et d’alcool dans le passé. Kayti Edwards, une ex-petite amie de l’acteur, confie au Sun avoir été chercher de la drogue pour lui alors qu’elle était enceinte.

Kayti Edwards a fréquenté brièvement Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler Bing dans « Friends », dans les années 2000. Ils se sont séparés mais sont restés bons amis. S’il est désormais clean, Matthew Perry a connu une addiction à la drogue et à l’alcool dans le passé. Il a fait deux séjours en centre de désintoxication : un en 1997 pour sa dépendance aux antidouleurs après un accident de jet-ski, et un en 2001 pour son addiction à la Vicodine, à la méthadone, aux amphétamines et à l’alcool. En 2011, il a fait une troisième cure mais pour éviter une rechute.

« Personne ne va arrêter une femme enceinte »

Quand l’acteur était au plus bas, il envoyait Kayti Edwards chercher de la drogue à sa place. “J’étais enceinte de cinq mois et j’allais chercher des trucs pour lui. Il me disait: ‘Personne ne va arrêter une femme enceinte, ne t’inquiète pas’. Il arrangeait la vente et me disait: ‘Va à cette adresse et parle à cette personne, elle va te donner un sac’. Ensuite, je me rendais directement chez lui”, confie Kayti au Sun, avant d’ajouter : “On ouvrait le sac, et parfois c’était des pilules ou de la cocaïne, parfois de l’héroïne et du crack. C’était comme un buffet, on ne savait jamais ce qu’on allait avoir. »

« Je voulais l’aider »

Kaity affirme ne jamais avoir pris de drogue avec la star de « Friends ». Elle explique avoir voulu l’aider à ne pas se faire prendre. “Je regarde en arrière et je me dis: ‘Quel genre d’amie étais-je?’ Mais je voulais l’aider”, déclare-t-elle au tabloïd. “Il me faisait culpabiliser et me disait: ‘Si tu ne me donnes pas ça, je vais y aller moi-même et marcher jusqu’au centre-ville’”.

“Je lui répondais: ‘Non, je vais le faire pour toi’ parce que je ne voulais pas qu’il conduise ou qu’il se balade dans les rues dans cet état. C’était un peu bizarre, notre relation est devenue toxique. Je ne pouvais pas dire non”, ajoute l’ex-petite amie de l’acteur. Elle indique aussi que Matthew Perry lui donnait parfois jusqu’à 4.000 $ par jour pour ses services.

Mise à l’écart

Kayti explique encore au Sun que les autres acteurs de Friends ont pris leurs distances avec lui. “Ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui, il était un peu mis à l’écart parce qu’ils ne voulaient pas le voir comme ça, c’était vraiment dur” (…) Ses amis faisaient des choses amusantes et traînaient ensemble et il n’était jamais inclus parce que tout le monde se demandait toujours dans quel état il allait arriver. C’était assez embarrassant”.

Matthew Perry, 51 ans, est désormais sobre, ce qui « ravit » Kayti. Il s’est fiancé en novembre avec Molly Hurwitz, une directrice littéraire de 29 ans.