Étapes essentielles pour la réalisation de vos résolutions de la nouvelle année

À l’entrée de chaque année, en l’occurrence 2021, plusieurs personnes se fixent des résolutions de l’année qu’elles tentent de les atteindre. Que ce soit pour apprendre de nouvelles choses en lisant, développer un corps musclé en s’entraînant ou encore faire fortune en travaillant et optant pour de nouvelles sources de revenus en ligne telles qu’à travers Bingo en Ligne , les choix différent mais devrait tous suivre des stratégies efficaces pour y parvenir. On vous présente quelques stratégies à mettre en œuvre.

Se préparer mentalement au changement

Changer les habitudes enracinées n’est pas une tâche aisée. Ainsi, avant de définir les résolutions du nouvel an, vous devez prendre du recul et vous préparez à ce changement imminent. La première étape consiste à faire un inventaire personnel. Étant donné que c’est la fin d’une année et le début de l’année suivante; c’est le moment idéal pour faire le point sur les réalisations de l’année écoulée. Pensez à ce que vous avez décidé de faire au cours de l’année dernière et à la progression que vous avez réalisée jusqu’à l’heure.

Naturellement, votre résolution doit concerner des domaines auxquels vous manquez de progrès, mais n’oubliez pas de savourer les progrès accomplis en les célébrant. Si possible, essayez de les associer à un objet ou à un mot lié à votre accomplissement. L’objectif étant de mobiliser cette association positive pour vous rappeler des bons moments à chaque fois que vous serez déprimé ou stressé.

En commençant à réfléchir aux changements que vous souhaitez implémenter, restez positif tout en laissant place à l’erreur et en misant sur les petits changements qui sont progressifs au lieu de changements importants ou rapides.

Fixez-vous un objectif qui vous motive

Nombreux sont ceux qui se fixent des objectifs irréalistes ou non atteignables. Ils réfléchissent et s’inspirent sans que leurs aspirations leur ramènent à une finalité précise et demeurent ainsi dans un état de confusion.

Pour se fixer un objectif pertinent, vous devez être pris par toutes les actions qui ramènent à celui-ci. Il doit également avoir de la valeur ou vous confère un avantage unique. C’est ainsi que la motivation se déclenche, vous permettant de s’efforcer effrénément vers son atteinte sans être pris en otage par d’éventuels défis ou pièges.

Automatisez vos activités là où c’est possible

Votre ordinateur, tablette ou Smartphone vous permet de suivre la réalisation de votre résolution, en misant sur les différentes applications y dédiées. La plupart de ces dernières sont gratuites et vous fournissent un rappel et une mise à jour constante le long de votre progression. On y trouve notamment :

– Google Agenda : pour définir des actions récurrentes liées à votre résolution, telles que la planification de séances d’entraînement au gymnase.

– Google Now : entant qu’assistant personnalisé vous fournissant les informations dont vous avez besoin.

– Boomerang Gmail : vous aide à rédiger des emails, à programmer leur envoi et suivre les réponses.

En plus de ces applications promues Google, il existe également d’autres programmes et logiciels informatiques vous permettant de gérer vos tâches au quotidien et planifier des jalons. De tels programmes sont téléchargeables sur votre gadget depuis des sites web ou stores, tels que IOS App Store ou encore Androïde Play Store.

Revoyez votre progression régulièrement

À moins que vous ne suiviez régulièrement la progression de votre résolution, vous ne parvenez pas à la réaliser. Examinez à chaque fois la réalisation de vos tâches à court terme qui vont converger vers votre objectif final. En ce sens, vous pouvez procéder comme suit :

– Planifier un examen d’ensemble mensuel pendant la première semaine de chaque mois.

– Faites un check-in hebdomadaire pour vérifier la progression de l’objectif mensuel.

– Définissez un rappel quotidien pour les tâches journalières.

Procédant ainsi, vous gérez les petites étapes incrémentielles qui conduisent à des changements massifs au bout d’une seule année.