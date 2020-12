Des blessures pour la vie après être tombé d’une montagne russe

Un jeune garçon de sept ans va souffrir toute sa vie de séquelles après être tombé d’une montagne russe dans un parc d’attractions, selon Metro UK.

Il est en effet tombé d’une hauteur de 9 mètres lors d’un tour en Twister au Lightwater Valley, dans le Yorkshire, en mai 2019. Une enquête avait alors été ouverte.

Elle a notamment révélé un catalogue d’erreurs, dont des ceintures de sécurité défectueuses et des preuves montrant que les limites de sécurité en hauteur avaient été dépassées. L’enquête a donc conclu que cet accident était « tout à fait évitable » et que le parc à thème, qui est l’un des plus grands d’Europe, est désormais sommé de payer une facture de 350.000 £.

« Le petit garçon que j’ai emmené à Lightwater Valley ce jour-là n’est pas le même garçon qui s’est réveillé après l’opération », a expliqué sa maman.

Il ne portait pas de ceinture de sécurité lorsqu’il est monté sur le Twister et il est tombé à travers un espace entre le siège et une barre de retenue. Le petit garçon a souffert de blessures à la tête après la chute et a été transporté par avion à l’hôpital de Leeds.

« C’était un incident tout à fait évitable », a expliqué le tribunal. « Plusieurs enfants ont été mis en danger et Lightwater Valley doit maintenant rendre des comptes pour leurs échecs. »

(Voir la vidéo sur mobile)