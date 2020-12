De renommée mondiale, Audi est une marque auquel on associe souvent le luxe discret. Avec ses deux concurrents nationaux, la marque Allemande est une marque premium. La marque est souvent associé à un public plus jeune recherchant avant tout l’innovation et des technologies de pointes. Voitures plutôt fiables qu’on peut garder plusieurs années, l’on voit fleurir pas mal d’offres d’Audi d’occasion sur le marché de seconde main. Voici donc 4 raisons qui te pousseront à acheter une Audi.

Parce que c’est une des marque leader dans le domaine de l’innovation

Des véhicules premium Allemands, il y en a des tonnes. Mais les marques de voiture aussi innovative qu’Audi, il n’y en a pas. Depuis des années Audi est à la pointe de l’innovation, lançant régulièrement de nouveaux modèles avec de nouvelles options, offrant peut être plus de confort que toutes les autres marques allemandes. De plus, Audi a toujours été à la pointe de l’innovation en ce qui concerne les mesures de sécurité dans ses voitures, alliant ainsi le confort de conduite d’une voiture sportive avec la sécurité de ses passagers.

Parce que les voitures Audi sont fiables et qu’il y a un large choix d’occasion

La marque Audi est aussi une marque réputée pour faire des voitures fiables qui dure longtemps. Cela contribue à créer un marché d’occasion sain. Ainsi virgule il est très rare de voir apparaître une nouvelles lignes et d’audit qui présente un problème de conception. Cette réputation de fiabilité permet aux possesseurs d’Audi d’être serein quant à une éventuelle vente de leur véhicule car ils savent qu’il y aura toujours une personne pour acheter une Audi A1 occasion à bon prix.

Parce que les Audi arborent un superbe design

Comme on dit toujours, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Pourtant, très peu de personnes restent insensibles au design épuré d’Audi. En plus de toujours essayer d’innover en termes de design extérieur comme on a pu le voir avec le remaniement total de l’Audi A1 que certains qualifieront de magnifique, la marque Audi se concentrent également sur l’intérieur pour offrir des habitacles de conduite spectaculaires. C’est une raison de plus pour laquelle de nombreuses personnes choisissent de se tourner vers Audi.