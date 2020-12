Mennel revient sur son départ de The Voice : « J’ai été boycottée, comme on veut éradiquer la peste »

Presque trois ans après son passage dans The Voice France, Mennel Ibtissem est revenue sur la polémique autour de ses tweets après l’attentat de Nice. “Je n’ai même pas eu mon mot à dire”, a-t-elle confié dans l’émission Sept à Huit.

Mennel était l’invitée de Sept à Huit ce dimanche sur TF1 à l’occasion de la sortie de son album « Heal » (« Guérir » en français). Dans l’émission, la chanteuse est revenue sur la polémique qui a conduit précipitamment à son départ de The Voice en février 2018.

Mennel avait brillamment interprété le titre “Hallelujah” de Leonard Cohen. Mais son turban dérange certains internautes qui ont fait ressurgir des tweets que la jeune femme avait publiés, notamment au lendemain des attentats de Nice. “Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement!”, avait alors écrit la jeune chanteuse. Après de nombreuses critiques à son égard, Mennel avait décidé de quitter The Voice.

« J’ai été mise sur le côté »

Aujourd’hui, la jeune femme de 25 ans tient encore à expliquer ses propos. “Ce que je voulais dire, c’était que j’étais hyper en colère et que ça m’énervait qu’il y ait toujours des amalgames qui soient faits entre les religions et les personnes qui font des choses horribles (…) Dans la religion musulmane, à aucun moment, jamais de la vie, on ne va nous dire d’aller tuer des gens, c’est juste horrible!”

Quand on lui demande si elle regrette d’avoir tenu ces propos, Mennel dit surtout regretter « d’avoir été jugée aussi rapidement ». « Je n’ai même pas eu mon mot à dire. Je n’ai pas eu ma chance, c’était déjà trop tard”, ajoute-t-elle, évoquant un “malentendu”. “J’ai été boycottée, clairement. Comme on veut éradiquer la peste, j’ai été mise sur le côté et tout tombait à l’eau”.

3 ans après son passage dans #TheVoice et la tempête médiatique autour de son turban, la chanteuse #Mennel réapparaît dévoilée. Quel chemin a-t-elle parcouru ? 📺 Elle est le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo, ce soir, dès 18h20 sur @TF1. #Septàhuit pic.twitter.com/zbpnQWIy8U — Sept à Huit (@7a8) December 6, 2020

De nouvelles critiques

Dans Sept à Huit, Mennel apparaît sans turban et explique ce choix. “Je suis chanteuse avant tout et j’en avais marre qu’on m’identifie à mon turban, qu’on parle de moi uniquement à travers ça”, a-t-elle déclaré. Mais ce choix lui a valu de nouvelles critiques. “J’ai été critiquée par une minorité de la communauté musulmane parce que je ne correspondais plus à leurs critères”, a-t-elle expliqué. Elle a perdu 13.000 abonnés sur Instagram après avoir posté une photo d’elle en chemise et sans son turban.

La jeune chanteuse conclut l’entretien en disant que, désormais, elle ne se sent plus obligée d’affirmer son identité. “Les gens qui t’aiment, ils aimeront qui que tu sois et quoi que tu représentes (…) Aujourd’hui la chose qui compte le plus à mes yeux est d’être fière de moi-même et de savoir exactement comment je veux vivre ma vie.”