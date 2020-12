Daniel Auteuil raconte son passé tumultueux

La carrière de Daniel Auteuil est, comme celle de beaucoup d’autres, à l’arrêt en raison de la crise sanitaire. L’acteur s’est confié sur la longue carrière dans le cinéma, mais aussi toutes les autres casquettes qu’il a enfilées au cours de sa vie bien remplie.

Daniel Auteuil, c’est l’un des monstres sacrés du cinéma français à l’heure actuelle, et pour cause: le comédien a 46 ans de carrière derrière lui, que cela soit à la télévision, au théâtre ou sur grand écran. L’acteur s’est confié auprès du Figaro ce 3 décembre, pour jeter un regard sur son passé: « La seule chose qui ne change pas, c’est l’appétit. On en voudrait encore plus, a-t-il expliqué dans les colonnes du Figaro le 3 décembre 2020. J’ai servi pleinement mon métier avec le théâtre, la télévision, le cinéma. J’ai tout fait. J’ai été danseur nu à l’Elysée Montmartre, comique sur les boulevards, aujourd’hui troubadour. Ma foi, j’ai une vie bien remplie… »

Le Français de 70 ans regrette de ne plus pouvoir exercer son métier, qu’il adore par dessus tout. « Je suis frustré, mon travail a été interrompu. Il n’y a rien d’autre à faire qu’à attendre. Je suis un peu comme un pompier qui attend qu’on lui dise : ‘Allez hop !’ pour mettre le casque et y aller », déplore-t-il.

Pourtant, rien ne le destinait à la superbe carrière qu’il a eue: « Ma mère avait pour moi une ambition plus sérieuse, rêvait d’un métier stable, dans une mairie ou une banque où le travail serait sûr, précise le comédien de 70 ans, lui-même père et grand-père. Elle n’avait pas prévu que plus rien jamais ne serait sûr. J’ai fait le bon choix en lui désobéissant. »