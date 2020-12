Les proches de Johnny Hallyday lui rendent hommage

Il y a trois ans, Johnny Hallyday décédait des suites d’un cancer des poumons à l’âge de 74 ans, dans sa demeure de Marnes-la-Coquette. La journée de samedi a donc été marquée par plusieurs hommages rendus par des proches du Taulier.

La planète apprenait avec beaucoup de tristesse le décès de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017. Le Taulier s’en allait après un long combat contre la maladie, lui qui était touché par un cancer des poumons. Trois ans plus tard, ses proches lui ont rendu hommage.

Le premier d’entre eux, c’est son fils aîné David Hallyday, qui a publié une photo de lui et de son père, en plein moment de complicité. « La vie peut être tendre aussi ! On est forts mais on a tous besoin d’un moment de tendresse », a-t-il écrit pour accompagner ce superbe cliché. Le chanteur confiait en mars 2018 au Parisien qu’il avait du mal à aborder ce sujet sensible: « Je ne communique pas énormément, comme vous pouvez le voir. D’abord quand on perd un proche, on souffre de la même façon. (…) Cela fait partie de ma personnalité cette discrétion. »

Pluie d’hommages

Sa maman Sylvie Vartan, l’ancienne épouse de Johnny, a elle aussi rendu hommage au chanteur dans une publication Instagram, commentée par Laura Smet. « …. je t’aime fort », a-t-elle répondu à la photo de son père jeune.

Laeticia Hallyday s’est plus longuement confiée sur son compte Instagram: « Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité…il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui….Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence.Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres… il n’est pas loin, il veille il nous protège… »

Nul doute que Johnny continue de manquer à ses proches, mais aussi à tous ses fans.