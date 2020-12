Outdoor: Le concept «Leave no trace», une nouvelle nécessité

Le programme «eave No trace» (Ne pas laisser de trace), vient des États-Unis. Il affirme sept principes pour éviter que les visiteurs d’espaces naturels n’aient un impact négatif sur les territoires qu’ils visitent. Indispensable, alors que de plus en plus de citadins veulent profiter des joies de la nature.

Cet été, nombre de vacanciers ont redécouvert le tourisme local, et notamment la randonnée. Cet attrait pour un tourisme de proximité, qui nécessite peu de transports et fait vivre les acteurs locaux du tourisme, avait tout pour être une bonne nouvelle. Seule ombre au tableau: les prairies, zones humides et forêts ont parfois été dégradées par des randonneurs pas toujours consciencieux, ou conscient de l’impact qu’ils peuvent avoir.

Des problèmes…

Face à ce nombre croissant de visiteurs des espaces naturels, les amateurs de grand air appellent à une prise de conscience afin de limiter les dégâts. Certaines autorités ont pris des mesures. À Aywaille, le bourgmestre a restreint l’accès à la promenade du Ninglinspo afin de régler le problème de la surfréquentation. À Houffalize, l’aire de bivouac des Tailles, situé sur le trek Escap’ardenne, a été fermée en réponse aux trop nombreuses incivilités (flore abîmée, déchets abandonnés, bruit…).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NOLS (@nolsedu)

Cette décision ne surprend pas le bloggeur ardennais Julien Libert (Sentiers de Phoenix). «La nature n’est pas un dû, c’est quelque chose que l’on doit respecter. D’autant plus en Belgique, où son accès est extrêmement réglementé. Je suis déçu, fâché, mais absolument pas surpris de cette fermeture. Ce n’est pas cette décision qui m’offusque, mais les dégradations commises par les personnes qui profitent de ces aires sans aucun respect», déplorait-il sur son blog cet été.

… et des solutions

Il est pourtant possible de visiter les espaces sauvages tout en les respectant. Des règles simples existent, mais encore faut-il les connaître. Le principe «Leave No Trace» a l’avantage de régler nombre des problèmes posés par la surfréquentation. Les principaux vendeurs de matériel outdoor (Lecomte Alpi Rando, Décathlon…) en font désormais la promotion sur leurs sites. Les membres de club de randonnées s’y montrent aussi de plus en plus sensibles. Reste à voir si ses principes, contraignants, seront adoptés par les nouveaux adeptes d’espaces naturels. À défaut, le risque est grand de voir se multiplier les interdictions.