Un tigré décapité retrouvé dans un faux zoo thaïlandais

Les autorités thaïlandaises ont découvert une tête coupée de tigre lors d’une opération dans un faux zoo, à la frontière avec le Laos.

Les autorités ont saisi cinq tigres vivants à Mukda Tiger Park and Farm, ainsi que des parties de corps d’autres animaux. Les animaux vivants ont été placés dans un sanctuaire de protection de la faune sauvage. Situé dans la province de Mukdahan (nord-est), Mukda Tiger Park and Farm avait annoncé la naissance il y a cinq ans de six lionceaux, mais des tests ADN ont montré qu’aucun des cinq tigres retrouvés, pas plus que le fauve décapité, n’étaient apparentés à d’autres animaux du parc.

Ces résultats laissent penser que ce faux zoo servait de lieu de rétention pour des animaux sauvages introduits en contrebande au Laos et au Vietnam. «Ils ont depuis 2012 une licence de zoo mais ont affirmé que leurs installations n’étaient pas prêtes à ouvrir», a expliqué un responsable du département thaïlandais des parcs nationaux, de la faune et de la flore.