Orig-Ami, des tentes en carton pour aider les sans-abri

Depuis trois ans, l’asbl Cultures et Communications vient en aide aux sans-abri en concevant et en distribuant des tentes en carton baptisées Orig-Ami. L’association lance un appel à la solidarité pour financer des abris supplémentaires.

C’est en 2017 que Xavier Van der Stappen, président de l’asbl Cultures et Communications, a lancé le projet Orig-Ami. Il a imaginé cette tente en carton après avoir rencontré un sans-abri qui récoltait des cartons pour se faire un toit qui n’avait pas beaucoup de résistance, ni de consistance. « Il m’a expliqué à quel point cela était compliqué pour lui de trouver des grands cartons, ainsi que la difficulté d’empêcher les services publics de les embarquer lors du nettoyage. Avec ma compagne, nous avons donc eu l’idée de créer une tente en carton, transportable, recyclable et fabriquée en carton recyclé », nous raconte Xavier Van der Stappen passé par Médecins Sans Frontières et impliqué dans l’humanitaire depuis de nombreuses années.

Résistante aux intempéries

En seulement trois ans, le projet a déjà bien évolué. Tout d’abord testé à Bruxelles, il s’est étendu à d’autres grandes villes du pays comme Liège, Namur, Charleroi et Anvers. Au fil des ans, la tente a également été améliorée, notamment pour être toujours plus facilement transportable et repliable. La tente distribuée cet hiver est d’ailleurs déjà la cinquième version du modèle initiale. « On essaie d’améliorer d’année en année à partir des retours que nous avons des bénéficiaires », nous explique Xavier Van der Stappen qui est aussi réalisateur, photographe et auteur.

Créée sur le principe des origamis, d’où le nom Orig-Ami, cette tente est fabriquée avec du carton très épais. Une couche extérieure de protection lui permet de résister aux intempéries. De plus, Xavier et les bénévoles de l’association distribuent également une bâche qui permet de protéger la tente. Résultat: la structure en carton peut tenir jusqu’à deux mois.

Les tentes Orig-Ami arrivent à l’association sous forme de grandes plaques de carton prédécoupées et prépliées. Les bénévoles partent ensuite en maraudes avec une remorque pour distribuer les abris. L’asbl confie aussi des tentes à des associations locales ou à des particuliers qui connaissent mieux les personnes dans le besoin : « Si des associations voient des besoins dans leur ville, elles peuvent nous contacter. Nous pouvons intervenir et leur fournir des tentes en carton ».

«Cela peut toucher n’importe qui»

Cette année, l’asbl Cultures et Communications espère distribuer entre 300 et 400 tentes Orig-Ami. « Malheureusement, il y a de la demande. Beaucoup de gens ne veulent pas aller dans les refuges car ils sont en couple ou qu’ils ont un animal de compagnie par exemple. Nous constatons aussi que de plus en plus de gens vivent dans la rue dont des jeunes, des femmes avec enfants et des gens qui travaillent et ont un métier. Personne n’est à l’abri d’un accident dans la vie et de se retrouver dans une situation difficile. Cela peut toucher n’importe qui. C’est triste qu’au 21e siècle, dans la capitale de l’Europe, on soit encore obligé de soutenir des laissés-pour-compte. Ça devrait être à l’État de le faire. Quand on voit le nombre d’espaces vides qui pourraient servir de lieu d’accueil, c’est dommage d’en arriver là», estime Xavier Van der Stappen.

Heureusement, l’association peut compter sur l’aide de partenaires. Cette année, le soutien des Lasagnes du Cœur permettra de distribuer une centaine de tentes. L’entreprise bruxelloise Isolants Hallet est également intervenue à plusieurs reprises pour aider l’association, notamment en distribuant des abris avec sa camionnette.

Chaque don compte

Chaque tente Orig-Ami revient à un peu plus de 20€ pour l’association Cultures et Communications, qui prend aussi en charge le stockage, le collage, le transport et la distribution. Chaque citoyen peut apporter sa pierre à l’édifice en parrainant une ou plusieurs tentes Orig-Ami et en versant 20€, ou plus, sur le compte de l’association BE62 0012 6097 7061. Il est également possible de faire un don via PayPal via le site www.orig-ami.eu.

Thomas Wallemacq