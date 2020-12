VIDEO. Carla Bruni raconte son confinement agité avec Nicolas Sarkozy

En Belgique comme en France, chacun s’est organisé à sa manière pour vivre le confinement du printemps dernier de façon optimale. Cette période d’enfermement n’a été facile pour personne, pas même pour Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. L’ancienne Première dame raconte le climat tendu qui régnait dans leur demeure.

Ce mercredi, Carla Bruni était l’invitée de « 6 à la maison » sur France 2, moment dont elle a profité pour raconter comment s’était déroulé son premier confinement. La famille Sarkozy-Bruni avait décidé de se rendre dans la demeure du Cap Nègre, où vit la famille de la chanteuse.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce quotidien n’était pas de tout repos, comme l’explique l’ancienne Première dame: « Vivre avec ses parents quotidiennement ce n’était pas facile. J’adore ma mère qui a 91 ans et qui est extrêmement drôle, et formidable. J’aimerais d’ailleurs être amie avec elle même si elle n’était pas ma mère. Mais se retrouver avec elle, ma soeur, les enfants de tout le monde et tout le monde qui s’énerve… »

« Ne parlez pas! »

Amusée, Carla Bruni raconte l’état d’énervement dans lequel pouvait se mettre son mari quand le climat devenait explosif. « Mon mari, le pauvre, il tenait son journal « L’Equipe ». Quand il marchait en le tenant, ça voulait dire ‘Ne parlez pas' », explique-t-elle avec le sourire. « En plus on est Italiennes nous, ça veut dire qu’on parle très, très facilement, tout le temps et on résout beaucoup de choses à travers la parole. »

Cela n’aura pas empêché l’ancien président d’être productif, puisque ce dernier a profité du confinement pour écrire son nouveau livre, intitulé « Le temps des tempêtes ».