Une Saint-Nicolas plus écologique, c’est possible !

Une récente enquête a montré que la crise sanitaire aura un impact limité sur les cadeaux de Saint-Nicolas. C’est pourtant l’occasion idéale de changer les habitudes. Voici quelques pistes pour rendre la fête de Saint-Nicolas plus écologique.

Privilégiez le local

Les commerces non-essentiels sont à nouveau ouverts depuis ce mardi 1er décembre. Si vous n’avez pas encore vos cadeaux de Saint-Nicolas, c’est le moment ou jamais de soutenir les petits commerçants. Ils en ont grandement besoin. De plus, cela vous évitera de commander en ligne et de faire livrer des colis qui ont une empreinte écologique considérable. Plutôt que d’acheter du neuf, pourquoi ne pas donner une seconde vie à des jouets déjà utilisés ? Les boutiques et les sites de seconde main proposent un vaste choix de jeux, à petits prix, qui ne demandent qu’à commencer une nouvelle vie.

Halte aux emballages

Les fêtes de fin d’année sont bien souvent synonymes d’emballages à outrance. Des gestes simples peuvent pourtant faire la différence et réduire votre impact sur l’environnement. Par exemple, oubliez le papier-cadeau. Si vous tenez à ce que les cadeaux soient emballés, privilégiez plutôt les emballages en tissu. Ils sont tout aussi jolis mais en plus, ils sont réutilisables.

Il n’y a pas que les cadeaux qui sont emballés et qui génèrent des déchets et du plastique. Pensez aux friandises, aux bonbons et à tous ces chocolats emballés individuellement. Poussez les portes d’une épicerie en vrac et vous verrez qu’il existe des alternatives. Vous trouverez facilement des guimauves, des cuberdons ou des spéculos qui ne sont pas emballés dans des sachets en plastique. Même chose pour le chocolat, qui en plus sera produit de manière éthique. Ajoutez-y quelques clémentines bio et vos enfants seront comblés. Tout cela sans générer de déchets. Enfin, pourquoi ne pas mettre la main à la pâte en réalisant vous-même ces petites friandises. Le web regorge de recettes-maison qui vous feront passer un chouette moment en famille et qui régaleront les petits comme les grands.

Des cadeaux qui ont du sens

Il existe des alternatives aux jouets à la mode dont les pubs passent en boucle à la télévision et aux jeux qui sont mis en avant dans les catalogues des grandes surfaces. Il est possible de faire plaisir aux enfants avec des jouets écologiques, sains et éthiques. Et il n’y a pas que les jouets en bois. De plus en plus de petites boutiques spécialisées fleurissent aux quatre coins du pays. On pense notamment à Mamzelle Colibri à Boitsfort, à Green Kids à Waterloo, à Citron Grenadine à Louvain-la-Neuve ou encore à Wattitude à Liège (et pour le moment sur Internet).

Si vous avez l’occasion, évitez les cadeaux qui fonctionnent avec des piles. Mieux vaut également privilégier un beau cadeau qui fera plaisir plutôt que plusieurs petits cadeaux qui seront délaissés après quelques semaines. Pour cela, n’hésitez pas à faire appel à la famille pour offrir un cadeau commun.

Enfin, vous pouvez surprendre les enfants avec autre chose que des biens matériels. Pourquoi ne pas en profiter pour passer un moment privilégié avec eux en les emmenant visiter un musée par exemple (ils ont rouvert le 1er décembre). Autre idée : se rendre dans une ludothèque. Cela permet de découvrir plein de nouveaux jeux et jouets, sans gaspiller et sans se lasser, pour une somme modique.

Partage et recyclage

La fête de Saint-Nicolas est aussi l’occasion d’inculquer à vos enfants des valeurs comme le partage. Profitez-en par exemple pour faire le tri dans les anciens jouets. De nombreuses associations n’attendent que ça pour pouvoir faire plaisir à des enfants plus démunis. Vous pouvez également apporter ces jeux dans un magasin de seconde main près de chez vous. Au lieu de traîner au fond d’un coffre à jouets, ils pourront ainsi commencer une nouvelle vie et faire plaisir à d’autres enfants. Ne faites pas ça en cachette. Au contraire, n’hésitez pas à impliquer votre bambin dans ce processus. Cela lui permettra de comprendre ce que vous faites et de lui inculquer les valeurs de partage mais aussi de lui présenter l’économie circulaire.

Joyeuse Saint-Nicolas à toutes et tous !