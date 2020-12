Une famille australienne découvre un koala dans son sapin de Noël

En Australie, une famille a eu la surprise de sa vie en découvrant qu’un koala sauvage s’était invité dans son sapin de Noël.

La famille McCor­mick vit dans la vallée de Coro­man­del à Adélaïde. L’été bat son plein actuellement en Australie mais cela ne les empêche pas d’installer un sapin de Noël. Avec parfois une décoration bien particulière !

This koala has single handedly saved 2020. Full story up soon on @GuardianAus pic.twitter.com/NGvURdOTuJ

— Matilda Boseley (@MatildaBoseley) December 3, 2020