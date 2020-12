Un homme confondu avec un sanglier tué lors d’une battue

Un Britannique de 25 ans a été tué accidentellement mercredi près du village de Calvignac (Lot), par un tir provenant d’un groupe de chasseurs qui effectuaient une battue au sanglier, a indiqué jeudi le parquet. L’homme de 33 ans à l’origine de ce tir l’aurait confondu avec un animal et est, depuis lors, incarcéré.

Morgan Keane, un jeune homme britannique de 25 ans, se trouvait à 100 mètres de son domicile situé au hameau La Garrigue, où il ramassait du bois, quand il a été victime d’un chasseur. Le Français de 33 ans à l’origine du tir, l’aurait confondu avec un sanglier, lui qui participait à une battue avec d’autres chasseurs. Il n’était pas sous l’emprise de l’alcool et se trouve en état de choc, lui qui disposait d’un permis de chasse en règle.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont constaté le décès du Britannique, qui serait mort sur le coup. La famille de Morgan s’était expatriée dans le village depuis de nombreuses années, où ils étaient tous très appréciés. Vivant avec son jeune frère un peu en marge du village, il s’impliquait notamment dans une association musicale qu’il avait créée avec un amie. Les deux jeunes hommes étaient décrits comme des personnes amicales et laissent un vide dans le village de Calvignac

Des réactions en nombre

Réagissant à ce “dramatique accident”, le président de la Fédération départementale des chasseurs du Lot, André Manié, a présenté ses “sincères condoléances” à la famille de la victime, ajoutant que l’organisation “va poursuivre et redoubler ses efforts pour encore mieux former et sensibiliser les chasseurs à pratiquer la chasse en toute sécurité”.

« L’enquête menée par la gendarmerie déterminera les circonstances exactes de cet accident », précise M. Manié. De son côté, la secrétaire d’Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba, a réagi sur Twitter, souhaitant que l’enquête fasse « toute la lumière sur les circonstances de ce drame ».

Suite au décès tragique d’un jeune homme de 25 ans à Calvignac (Lot) aujourd’hui,tué alors qu’une action de chasse se déroulait à proximité, toutes mes pensées vont à la famille et aux proches de la victime. L’enquête devra faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame — Berangere Abba (@b_abba) December 2, 2020

De nombreuses personnes, à la notoriété publique ou non, se sont également emparées de cet incident pour dénoncer une pratique toujours aussi problématique. Parmi eux, on retrouve Hugo Clément et Rémi Gaillard, qui se positionnent régulièrement contre la chasse et pour la défense du bien-être animal.

Monsieur le président @EmmanuelMacron, des millions de citoyens aimeraient pouvoir vivre tranquillement chez eux et pouvoir se balader dans la nature sans risquer de se faire tuer. Quel autre "loisir" que la chasse fait peser un risque mortel sur les non pratiquants ? https://t.co/UtYGGJDIq9 — Hugo Clément (@hugoclement) December 3, 2020

Bonjour @EmmanuelMacron,

Hier dans le Lot, où la chasse est autorisée pendant le confinement, un jeune qui allait couper du bois s’est fait abattre comme un sanglier.

Les chasseurs ont encore le monopole de votre cœur. Mais jusqu’à combien de morts ? — Rémi Gaillard (@nqtv) December 3, 2020