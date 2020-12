L’intervention policière lors de la « Covid partouze » a été filmée

Depuis quelques jours, la partouze qui a été organisée en plein centre de Bruxelles malgré les règles sanitaires fait grand bruit. L’organisateur de la soirée s’est confié dans divers médias, et raconte aujourd’hui être victime d’intimidations. Cette intervention policière, contre laquelle l’organisateur porte plainte, aurait par ailleurs été filmée par une équipe de télévision flamande.

Vendredi dernier, David Manzheley, un jeune homme d’origine polonaise de 29 ans, organisait dans son appartement une partouze gay, malgré les mesures sanitaires en place, qu’il expliquait avoir transgressées régulièrement. La police, appelée par les voisins, a débarqué sur place pour mettre fin à cette soirée illégale.

Dans une interview livrée à VTM, l’organisateur a allègrement critiqué l’attitude des policiers présents lors de l’intervention: « Nous avons été attaqués par la police comme la Gestapo. Ils sont entrés sans mandat ni papiers. Ils ont fait des remarques homophobes à l’encontre de mes invités. La police doit respecter les gays, ils ne peuvent pas entrer sans papiers. »

Une intervention filmée

Ce vendredi, on apprend qu’une vidéo de ladite intervention existe, puisqu’une équipe de télévision flamande suivait les policiers dans l’exercice de leur fonction ce soir-là. A l’heure actuelle, impossible de savoir si ces images pourront être diffusées et ce qui a été capturé par ces journalistes exactement, mais la vidéo pourrait faire beaucoup de bruit si elle finissait par être rendue publique.

Cette affaire est devenue internationale lorsque l’on a appris que l’eurodéputé hongrois Jozsef Szajer était présent au moment des faits, mais pas seulement. En effet, David Manzheley affirme être victime de pressions de la part de personnes ayant assisté à ses fêtes. « Des politiciens polonais et hongrois, qui ont assisté à mes fêtes, m’appellent. Ils veulent que je me taise et que je ne dise plus rien à la presse. Je pense que quelqu’un diffuse de fausses informations pour me faire peur », a confié le jeune homme à 7sur7.

Concernant la présence de József Szàjer, l’organisateur dit qu’il n’était pas au courant. “J’étais dans une autre partie de l’appartement (…) C’est l’ami d’un ami. Lors de mes fêtes, j’invite toujours quelques amis, qui à leur tour amènent quelques amis, et ensuite nous nous amusons ensemble. On parle un peu, on boit un peu – comme au café. La seule différence est qu’entre-temps, nous avons aussi des relations sexuelles. Je ne vois pas ce qu’il y a de mal à cela. Nous sommes tous des adultes, tout se passe par consentement mutuel”, avait-il précédemment déclaré.