Cinq expos d’automne pleines de couleurs

Vous souffrez du blues de l’automne? Comme nous vous comprenons! Heureusement, cet automne, vous pouvez vous rendre dans les musées belges pour une belle palette de couleurs. C’est garanti, ces 5 expositions colorées vont chasser les vilains nuages gris de votre tête. Pssst! N’oubliez surtout pas votre pass musées, qui vous permettra de visiter gratuitement ces expos… N’y a-t-il pas de quoi booster votre humeur?

1. Vert Désir

L’histoire du vert – c’est ce qu’explore le TreM.a – Musée des Arts Anciens, ou plus précisément: l’histoire des pierres vertes et leur rôle particulier dans les rituels religieux et dans la mode et l’esthétique. Si vous aimez le jade ou l’émeraude, faire le déplacement jusqu’à Namur est un must. Les amateurs de bijoux désireux de connaître l’histoire du «Trésor d’Oignies» seront – réservation obligatoire – initiés aux secrets de l’orfèvrerie par un guide enthousiaste.

Où et quand? encore jusqu’au 31/1 au TreM.a (Namur)

2. Les couleurs de Van Eyck

Avec l’Agneau Mystique qui a enfin retrouvé tout son éclat, on ne se rend que maintenant vraiment compte de tout le modernisme dont Jan Van Eyck faisait preuve dans son approche des couleurs et de son influence sur les designers contemporains qui se sont inspirés de son art. L’expo Kleureyck. Les couleurs de Van Eyck dans le design vous donne l’opportunité de voir ce grand maître flamand sous un autre prisme. Promenez-vous au fil du «parcours pigmentaire» et ressentez vous-même l’impact de la couleur dans les experience rooms. Car vous ignorez peut-être qu’on peut non seulement voir la couleur, mais aussi la goûter et l’entendre!

Où et quand? encore jusqu’au 21/2 au Design Museum Gent (Gand)

3. Color is the new black

Vous avez besoin d’un antidote plus puissant? Brisez la grisaille en portant une tenue colorée par exemple. Vous trouverez l’inspiration pour des looks plutôt osés à Binche, où la collection permanente du Musée international du Carnaval et du Masque vous accueille avec ses tenues les plus éblouissantes. Baladez-vous parmi la profusion de masques et de déguisements qui vous plongent dans les fêtes et les rites du monde entier. Voyager sans se déplacer, on adore!

Où et quand? en permanence au Musée international du Carnaval et du Masque (Binche)

4. Des livres pour enfants colorés

Kleurboel, la toute nouvelle exposition du musée Stadsmus à Hasselt, ravira vos chérubins avec les plus belles illustrations des plus beaux livres d’images. Ils écouteront les histoires correspondant aux illustrations et les petits aventuriers seront à la fête. Qui osera se glisser dans les dessins? Si votre enfant est plutôt du genre artiste, laissez-le colorier autant qu’il le souhaite et apportez son œuvre d’art au Stadsmus. Peut-être que son coloriage remportera un prix…

Où et quand? encore jusqu’au 3/1 au Stadsmus (Hasselt)

5. L’expérience Ensor

Franchement, nous ne pensons pas que l’œuvre de James Ensor vous mettra d’humeur joyeuse, vu sa fascination pour la mort et la décrépitude…, mais certains de ses tableaux offrent toutefois un tourbillon frais et coloré de masques et de personnages. C’est tout récemment que s’est ouverte à Ostende la Maison de James Ensor totalement rénovée – un tout nouveau centre d’expérience entièrement consacré à la vie et à l’œuvre de ce grand artiste belge. Cinq espaces interactifs donnent vie aux tableaux, aux masques et à l’intimité de James Ensor.

Où et quand? en permanence à la Maison de James Ensor (Ostende)

Vous pouvez visiter tous ces musées gratuitement et sans restriction avec le pass musées: un seul pass, 186 musées. Toutes les infos sur museumpassmusees.be.