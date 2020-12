Mariah Carey dévoile le clip de son morceau de Noël « Oh Santa »

Depuis bientôt 30 ans, la diva de la pop Mariah Carey s’invite dans les foyers avec le morceau culte « All I Want for Christmas Is You ». Cette année, elle revient avec « Oh Santa! » qu’elle chante en trio avec Jennifer Hudson et Ariana Grande.

Saviez-vous que grâce à son morceau « All I Want for Christmas Is You », la diva de la pop Mariah Carey est devenue la première artiste à avoir été en tête du palmarès américain de la musique sur quatre décennies différentes ? Le 4 janvier dernier, le tube sorti en 1994 était au sommet du classement Billboard Hot 100 et Mariah Carey avait ainsi eu un single en tête dans les années 90, 2000, 2010 et 2020.

Cette année, Mariah Carey innove un peu. Ce vendredi, elle a dévoilé le clip de « Oh Santa », un morceau qu’elle réinterprète en trio aux côtés de Jennifer Hudson et Ariana Grande. Le titre est sorti initialement en 2010. Dix ans plus tard, la diva le réinterprète en bonne compagnie. Cette nouvelle version fait partie d’une émission spéciale de Noël autour de la chanteuse, Mariah Carey’s Magical Christmas, diffusée dès ce vendredi 4 décembre sur Apple TV+.