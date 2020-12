Isolés sur une île déserte, ils découvrent un monde complètement différent

Après avoir passé huit mois coupés du monde, quatre scientifiques ont eu la surprise de voir à quel point le monde avait changé avec la pandémie mondiale de coronavirus.

Matthew Saunter, Naomi Worcester, Matthew Butschek II et Charlie Thomas sont quatre chercheurs spécialisés dans l’étude et la protection de la faune. En février dernier, ils sont partis pour une longue mission de plus de six mois à Kure, une île déserte et isolée. Ce petit atoll est situé dans l’océan Pacifique, à plus de 2.000 km de l’île d’Hawaï.

Ils retrouvent un monde différent

Lorsque les scientifiques sont partis, on commençait à peine à parler du coronavirus qui frappait la Chine. Sur place, ils ont vécu pendant huit mois coupés du monde. Ils n’avaient ni la télévision, ni de réseau pour utiliser leur smartphone. Leur accès à internet était très limité. Ils ont simplement échangé quelques e-mails avec leurs proches. Bien sûr, ils avaient entendu parler de la pandémie de Covid-19 mais ils ne s’attendaient pas à découvrir le monde changé à ce point.

Before Covid-19 hit, they headed off to a remote island to do research. Now they're returning to a different world. https://t.co/vDquOWvzmk — CNN (@CNN) December 2, 2020

« Je n’ai eu droit à aucune accolade »

« Avec d’autres maladies comme le SRAS et la grippe porcine, je me suis dit que c’était juste un truc de plus, rien de grave. Je pensais vraiment que ce serait déjà passé au moment où nous rentrerions chez nous », a raconté Matthew, 26 ans, à CNN. Arrivés à Honolulu, les jeunes scientifiques ont découvert un monde différent, dans lequel les gens sont masqués et où les gestes barrières limitent les interactions sociales.

« C’est assez bizarre. On devait dire au revoir à tout le monde à l’aéroport mais je n’ai eu droit à aucune accolade depuis que je suis revenue », a quant à elle indiqué Naomi Worcester