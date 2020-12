Confiné, un garçon de 11 ans se donne la mort en plein cours à distance

Un véritable drame s’est déroulé ce mercredi matin aux Etats-Unis. Un élève s’est donné la mort alors qu’il était en train de suivre des cours à distance via l’application Zoom.

Ce mercredi 2 décembre, Adan, un enfant de 11 ans originaire de Woodbridge en Californie, s’est donné la mort alors qu’il assistait à un cours à distance sur Zoom.

Les enfants suivaient des cours à distance seuls chez eux

Le garçon était seul avec sa sœur dans la maison lors du drame. « La victime et sa grande sœur assistaient à des cours virtuels, dans des pièces séparées, quand un coup de feu a été tiré. Elle a entendu la détonation, elle est allée voir son frère et elle a trouvé son frère blessé par balle », a déclaré la porte-parole du shérif. Elle a précisé que la caméra et le micro de la jeune fille étaient allumés au moment des faits, mais que Adan s’était quant à lui déconnecté.

Un garçon gentil et normal

Après avoir découvert son frère, la sœur a prévenu ses camarades de classe sur Zoom et a couru chez un voisin qui a appelé les secours. Gravement blessé à la tête, le garçon a été emmené d’urgence à l’hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures, à côté de ses parents, vers 13h, deux heures après avoir retourné l’arme contre lui.

« Ce petit garçon était l’un des plus gentils que vous pouviez connaître. Il était extraordinaire et facile à vivre. C’était le genre d’enfant qui ne faisait jamais de mal à personne. Il parlait doucement, avec un beau sourire », a déclaré un voisin à une chaîne de télé locale.

« Nous devons donner la priorité à nos enfants »

La petite ville de Woodbridge est sous le choc après ce drame. « Durant cette période particulière, nous devons veiller les uns sur les autres et sur nos enfants. La solidarité entre notre communauté est un antidote face à la crise. Nous devons donner la priorité à nos enfants durant cette pandémie que nous traversons », a écrit le maire de la ville sur Twitter.

You matter. We’re here for you. ❤️ pic.twitter.com/tMgd6Wn29M — Lodi Unified School District (@lodiusd) December 4, 2020

Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider la famille à financer les funéraille du petit Adan. Ce vendredi midi, plus de 25.000 $ avait déjà été récoltés.

Besoin d’aide ? Envie de parler ? Appelez gratuitement la ligne du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32 123. Quelqu’un vous écoute, 24h/24, dans l’anonymat.