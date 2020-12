Comment nos voisins européens peuvent-ils fêter Noël en famille ?

La Belgique est probablement le pays européen qui impose les règles les plus strictes pour fêter Noël en famille. Quelle est la situation en France, en Allemagne ou encore en Italie ? Voici un tour d’horizon sur la manière dont les habitants sont autorisés à fêter Noël un peu partout en Europe.

En Belgique, le fédéral et les entités fédérées ont prolongé les mesures visant à restreindre les contacts sociaux. Pour fêter Noël et le Nouvel An, les Belges doivent donc s’en tenir aux membres de leur foyer et tout au plus un contact rapproché. De plus, le couvre-feu restera en vigueur. Un seul petit assouplissement est introduit pour les personnes seules, qui pourront, le 24 ou le 25 décembre, recevoir en même temps leur « contact proche » et la personne qu’ils pouvaient accueillir avec respect de la distanciation. Qu’en est-il dans les autres pays ?

En France

Chez nos voisins français, le gouvernement a recommandé hier une jauge de six adultes à table, sans compter les enfants, pour les fêtes de fin d’année. De plus, les Français pourront fêter Noël et le nouvel an en famille et entre amis, grâce à la levée pour ces deux soirées du couvre-feu entrant en vigueur le 15 décembre.

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué que «la plupart de nos voisins européens ont fixé un nombre maximum de convives à réunir pour ces réveillons, allant de 6 à 10 personnes, hors enfants, selon les pays. Il nous parait raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes sans compter les enfants ».

Au Luxembourg

Au Luxembourg, il semblerait que les restrictions entrées en vigueur le 26 novembre ne seront pas allégées par le gouvernement en vue des fêtes de fin d’année. Actuellement, la règle est de deux invités maximum. La ministre de la Santé est même allée plus loin en suggérant d’éviter toute sorte de rassemblement à ce stade de l’épidémie.

Aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les mesures n’ont pas encore été annoncées pour les fêtes de fin d’année mais les experts recommandent à la population de fêter Noël et le Nouvel An avec un maximum de six personnes et de se mettre en quarantaine autant que possible à l’avance.

En Suisse

En Suisse, les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus vont être assouplies le 14 décembre prochain. Les marchés de Noël sont notamment autorisés. Néanmoins, les rassemblements resteront limités, y compris le soir de Noël. Les Suisses ne peuvent pas se réunir à plus de 10, enfants compris, dans une maison.

En Allemagne

Le 25 novembre dernier, l’Allemagne a prolongé jusqu’à début janvier ses restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19, dont la fermeture des bars et restaurants et les limitations de participants à des réunions privées. Seul assouplissement concédé par les dirigeants allemands: les réunions privées pourront atteindre 10 personnes du 23 décembre au 1er janvier, enfants de moins de 14 ans non compris. En dehors de cette période, les réunions privées sont limitées à cinq personnes.

En Italie

Pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement italien a interdit les déplacements entre les régions d’Italie dès le 21 décembre et ce jusqu’au 6 janvier. Les mesures se durcissent encore pour Noël et le Nouvel An. Le 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier, les citoyens sont appelés à ne pas se déplacer hors de leur lieu de vie.

En Espagne

Les Espagnols ne pourront pas se réunir à plus de 10 à Noël et au Nouvel An et pourront exceptionnellement se déplacer d’une région à l’autre pour rejoindre leurs proches, a annoncé le ministère de la Santé mercredi 1er décembre. Les réunions entre proches ne pourront pas dépasser 10 personnes les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier, enfants inclus.

De plus, le couvre-feu nocturne en Espagne continentale pourra être retardé par les régions jusqu’à 1h30 à Noël et au Nouvel An. Il débute actuellement entre 22H00 et minuit, selon les régions.

Au Royaume-Uni

Les autorités britanniques ont décidé mardi d’alléger pour quelques jours à Noël les restrictions en place pour lutter contre la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus pour permettre les réunions de famille. Trois foyers différents pourront se rassembler au même endroit et uniquement sur une période de cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre et les familles pourront se déplacer au sein du Royaume-Uni.

La majorité des Belges enclins à respecter les mesures à Noël

Selon le dernier volet de la grande étude Corona menée par l’Université d’Anvers (UAnvers), le nombre de Belges qui se disent prêts à respecter les mesures de lutte contre le coronavirus en vigueur pour les fêtes de fin d’année est en augmentation.

Parmi les 23.000 participants à cette nouvelle enquête, 35,8 % des 18-35 ans affirment encore qu’ils ne suivront pas les mesures (40,8% deux semaines plus tôt). Les adultes de 36 à 65 ans ne seront plus que 18,7% à enfreindre les règles (contre 19,7% auparavant). Une baisse également observée chez les plus de 65 ans (8,1% contre 9,6% auparavant). La plupart des personnes interrogées indiquent par ailleurs qu’elles envisagent d’aller se balader en extérieur avec leur famille ou amis, ou de se retrouver par écrans interposés. Un pourcentage réduit de répondants, principalement des personnes âgées, précisent qu’ils fêteront Noël seuls.