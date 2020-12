Voici qui seront les premiers à recevoir le vaccin en Belgique

Le vaccin de Pfizer/BioNTech sera le premier à arriver en Belgique. Dès janvier, quelque 600.000 doses devraient être disponibles, permettant la vaccination de 300.000 personnes, à raison de deux doses par personne, ont indiqué les autorités, au terme d’une nouvelle conférence interministérielle (CIM) Santé publique.

Cette dernière a notamment défini les groupes qui bénéficieront en priorité de ces vaccins. Ce sont ainsi les résidents et le personnel des maisons de repos et des institutions collectives de soins qui seront vaccinés en premier.

Suivront les professionnels des soins (dans les hôpitaux et ceux travaillant en première ligne); les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé; les plus de 65 ans; la tranche 45-65 ans en cas de comorbidités spécifiques dont la liste n’a pas été arrêtée, et enfin les personnes exerçant des fonctions sociales ou économiques essentielles, selon des critères qui doivent encore être déterminés.

Une vaccination qui s’étendra jusqu’à l’été

Ces différentes phases s’étaleront durant les premiers mois de 2021, ce qui signifie que la majorité des Belges ne sera pas vaccinée avant l’été, ont admis les autorités sans calendrier plus précis.

« Notre stratégie est évolutive. Nous aimerions aller plus vite mais pour l’instant, la seule certitude que nous avons dans notre plan, c’est l’arrivée des vaccins de Pfizer en janvier. Et même ça, ça reste soumis au feu vert de l’Agence européenne des Médicaments (AEM) », a expliqué Dirk Ramaekers, le président de la task force vaccination.

« Nous sommes tout de même quasiment certains, aussi, de l’arrivée des vaccins de Moderna. Mais pour le reste, tout dépend de la disponibilité des vaccins et de leurs modalités », a-t-il ajouté.

Les autorités espèrent toutefois qu’à partir de la mi-mars, si tous les vaccins sont approuvés par l’AEM, leur production s’accélérera et qu’il sera alors plus aisé de parvenir au bout des trois phases opérationnelles – 1a (groupes à risques hautement prioritaires), 1b (élargissement des groupes à risques) et 2 (groupes à faibles risques) – qui ont été définies.

Pour rappel, la Belgique s’est engagée à acheter des vaccins à cinq entreprises, selon la même procédure et avec les mêmes standards que pour n’importe quel autre vaccin ou médicament. Dans le détail, 7,5 millions de doses ont été achetées à AstraZenaca; 5 millions de doses à Johnson & Johnson; 5 autres millions à Pfizer – BioNtech; 2,9 millions à Curevac et 2 millions à Moderna.