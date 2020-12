Un cadeau d’adieux de « présentateur préféré » des Français

Le présentateur français Jean-Pierre Pernaut vient d’être nommé «animateur préféré des Français» par TV Magazine. Une belle récompense pour celui qui s’apprête à céder son fauteuil.

La télévision française s’apprête à tourner une page de son histoire. Le 18 décembre prochain, le présentateur de TF1 Jean-Pierre Pernaut quittera le 13 heures qu’il a présenté pendant pas moins de… 33 ans! Il vient d’être nommé «animateur préféré des Français» par TV Magazine. Le même média l’avait présenté comme «personnalité préférée des Français» en juin dernier.

Interrogé par Le Figaro, il se dit « très fier et très touché » des résultats de ce sondage. « C’est la récompense du travail produit par toute l’équipe du 13 Heures avant et pendant le confinement, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu’en régions », a-t-il expliqué. « Mon sentiment est celui d’un rapprochement avec les téléspectateurs. J’ai essayé de leur être utile à travers l’information qu’on leur donne et les opérations que nous avons montées, comme SOS Village ou SOS commerces. Notre JT a toujours été positif avec un regard sur les traditions régionales, les passions et les savoir-faire. Il n’a jamais été un ramassis de mauvaises nouvelles. »

Cette « proximité avec les Français » ne lui a pas valu que des compliments. Le 13 Heures de TF1 a parfois été moqué pour son regard très conservateur sur l’actualité, notamment sur l’actualité sociale et les grèves. Jean-Pierre Pernaut a également dû se défendre d’accusations de racisme à plusieurs reprises.