« Quelle heure est-il sur cette photo? », vous demande la CIA

Avez-vous une capacité d’analyse digne des plus grands espions? La CIA a posté une énigme sur son compte Twitter. Votre mission: trouver l’heure à laquelle a été prise cette photo.

L’agence de renseignement américaine a en effet lancé ce challenge à ses trois millions de followers. L’idée est de « tester vos talents d’analyse ».

Sur le tweet, on peut lire cette simple question: « Quelle heure est-il sur cette photo? », accompagnée d’une photo d’une petite ville sous la neige. Mais la CIA a décidé de vous aider un peu en vous offrant trois propositions: 7h, 11h, et 15h.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020