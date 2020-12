Les déplacements interdits pendant les vacances en Italie

Le gouvernement italien a approuvé lors d’une réunion qui a duré jusqu’aux petites heures jeudi des limitations strictes des voyages lors des vacances de fin d’année, afin d’éviter la propagation du nouveau coronavirus. Les déplacements entre les régions italiennes seront interdits dès le 21 décembre.

Les Italiens ne seront pas non plus autorisés à se rendre dans leur maison de vacances à la mer ou en montagne et ce jusqu’au 6 janvier. Des exceptions sont prévues pour le travail, des raisons de santé ou d’autres urgences. Il sera par contre autorisé de retourner dans sa résidence principale.

Les mesures se durcissent encore pour Noël et le Nouvel An. Le 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier, les citoyens sont appelés à ne pas se déplacer hors de leur lieu de vie.

Confinement partiel

L’Italie, où trois zones à risque sont encore identifiées, est pour l’instant partiellement confinée. Dans les zones rouges, les Italiens doivent rester chez eux autant que possible. Il était cependant jusqu’ici autorisé de se déplacer entre les zones jaunes, où le risque est faible.

D’après le ministre de la Santé Roberto Speranza, ce type de classification devrait rester en vigueur. D’autres restrictions sont attendues pour Noël même.