Le nombre de moineaux a baissé de 95% à Bruxelles

Tous les Bruxellois l’ont constaté, les moineaux ont pratiquement disparu de la région. Depuis 1992, on estime en effet à 95% la perte de ces volatiles, selon la RTBF. Mais comment en est-on arrivé là?

Les causes exactes ne sont pas clairement définies. Elles peuvent être multiples. Les spécialistes évoquent notamment la rénovation des bâtiments et donc la disparition des cavités où ils pouvaient se nicher, ainsi qu’une chute drastique de nombre d’insectes essentiels à leur alimentation.

Mais une nouvelle cause aurait pu donner le coup de grâce: la malaria aviaire. Une maladie qui serait liée au réchauffement climatique et à l’apparition dans nos contrées d’une espèce de moustiques qui s’en prennent aux moineaux et à leurs oisillons.

« La découverte a été faite lors de recherches en Grande-Bretagne, à Londres et dans d’autres centres urbains », explique Alain Paquet, ornithologue chez Natagora, « et on a pu ainsi mettre en évidence le lien entre la disparition des moineaux et l’apparition de cette maladie, qui accélère encore leur raréfaction ».

Il n’y a toutefois aucun risque de voir cette maladie se transmettre à l’homme.