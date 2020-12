Le cap de 1,5 million de décès liés à la Covid-19 franchi

Depuis le 24 novembre, plus de 10.000 nouveaux morts sont enregistrés par jour en moyenne, un niveau jamais atteint auparavant.

Plus de la moitié des décès enregistrés durant ces 7 derniers jours ont eu lieu en Europe (36.446), qui affronte une deuxième vague épidémique. L’Italie (5.017 morts), la Russie (3.515), la Pologne (3.220), la France (3.198) et le Royaume-Uni (3.166) sont les pays de la région les plus touchés sur cette période.

Au niveau mondial, les Etats-Unis sont le pays qui recense le plus de morts depuis le début de la pandémie (274.577). Ils sont suivis par le Brésil (174.515) et l’Inde (138.648).

Parmi les pays les plus touchés, le nombre de décès rapporté à la population est le plus élevé en Belgique (146 morts pour 100.000 habitants), suivi par le Pérou (109), l’Espagne (98), l’Italie (96) et la Macédoine du Nord (89).

Plus de 4 millions de nouveaux cas de Covid-19 sont déclarés en moyenne chaque semaine depuis mi-novembre. Durant les 7 derniers jours, plus de 2 cas sur 3 ont été enregistrés en Europe et aux États-Unis et au Canada.

La hausse des contaminations détectées peut s’expliquer en partie par la forte augmentation du nombre de tests réalisés dans un certain nombre de pays. Malgré cette hausse, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste probablement non détectée.