La Belgique se mobilise pour sauver le petit Maciek, atteint de SMA

Les parents de Maciek, âgé de 2 ans, lancent un appel à la générosité sur tout le pays. Ceux-ci ont jusqu’au 24 décembre pour récolter deux millions € afin de sauver leur fils. Le petit garçon est atteint de SMA, la maladie qui est devenue visible l’année passée via le cas de Pia, pour qui les Belges s’étaient mobilisés.

Un couple vivant à Rebecq se mobilise depuis plusieurs semaines pour sauver la vie d’un petit garçon de 2 ans, Maciek. Celui-ci est atteint de SMA, une malade dégénérative qui se caractérise par la dégénérescence des cellules nerveuses qui transmettent l’ordre du mouvement aux muscles. Cette maladie a gagné en visibilité via le cas de Pia, qui avait mobilisé les Belges.

Car une solution-miracle à cette maladie existe, mais elle a un prix faramineux, à savoir près de deux millions €. Maciek vit avec ses parents en Pologne, et ce sont Serge et Julita, des amis de la famille, qui ont décidé de lancer une mobilisation chez nous pour venir en aide à leurs proches.

Une situation urgente

Pour le petit garçon, le temps presse car la dose de « ZolgenSMA », le fameux médicament-miracle, ne peut être injectée à un enfant de plus de 13,5 kg, alors que Maciek pèse déjà 13,2 kg. Serge explique à nos confrères de La Libre: « Mon épouse est d’origine polonaise et nous étions en contact depuis quelques temps déjà avec des familles dont les enfants sont victimes de ‘SMA’. Mais le cas de Maciek nous a particulièrement touchés. Comme il a été diagnostiqué très tardivement, sa situation est alarmante et il faut se presser afin d’obtenir les fonds nécessaires à sa survie. »

Ainsi, Serge a décidé de mobiliser des moyens importants afin d’aider cette famille dans le besoin. Une page Facebook réunissant toutes les informations nécessaires a été créée à cet effet. Par ailleurs, vous pouvez directement passer par la fondation Siepomaga : https ://www.siepomaga.pl/en/macius-cieslik.

Actuellement, 52% du montant nécessaire a été récolté, mais l’effort continue. « Sur les dernières semaines, on arrivait, par jour, à décrocher 1% de plus du montant total. Etant donné qu’il ne reste plus qu’une vingtaine de jours, ce n’est pas assez. Je m’active donc pour trouver des solutions. Je suis déjà en contact avec certaines entreprises pour voir ce qu’il y a moyen de faire, à plus grande échelle. Si je pouvais même déjà obtenir une signature comme engagement à un versement, vu l’échéance, ce serait déjà bien », conclut Serge.