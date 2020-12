Jean-Marie Bigard? «Il pleure tout le temps»

Lola Marois, l’épouse de Jean-Marie Bigard, s’est livrée sur sa relation avec son humoriste d’époux sur le plateau de l’émission «L’instant de Luxe», sur Non Stop People. Elle y dévoile une chose qui l’agace chez son mari: «il pleure tout le temps!»

Lola Marois est toujours là pour son mari, Jean-Marie Bigard. Dès que l’humoriste se retrouve au cœur d’une polémique (ce qui arrive souvent, comme dernièrement avec Gérard Jugnot, ou il y a quelques mois, quand il avait annoncé son intention de se présenter à la présidentielle française), la comédienne de Plus Belle La Vie est là pour le soutenir.

Mais après 14 ans de relation et 9 ans de mariage, il y a une chose qui l’énerve chez le bouillonnant humoriste. « Il pleure tout le temps! Mon mari pleure devant une pub pour le café », a-t-elle révélé. « C’est un hyper-sensible. Ça parfois, c’est une cause de dispute parce que je me moque de lui et il n’aime pas ça. Ça le vexe. On va regarder un film tous les deux et tout d’un coup, je vais voir qu’il sanglote ». Rien d’étonnant, quand on connait la personnalité pour le moins macho de Jean-Marie Bigard.

Selon la comédienne, ce tempérament s’expliquerait par la vie par toujours simple qu’il a affronté. «J’ai aussi eu une enfance compliquée. On a eu beaucoup de névroses complémentaires», a-t-elle conclu.