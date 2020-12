VIDEO. Le monolithe a été enlevé par des guides pour éviter les touristes

Un guide d’aventure a expliqué qu’il avait aidé à démolir l’étrange monolithe de métal qui est apparu mystérieusement dans le désert de l’Utah la semaine dernière, selon le Daily Mail.

C’est en effet sur les réseaux sociaux qu’il s’est vanté de ses exploits: « N’abandonnez pas votre propriété personnelle sur des zones publiques si vous ne voulez pas qu’il soit être retiré », a-t-il écrit.

Sylvan Christensen s’est identifié sur Instagram comme étant l’un des quatre hommes responsables de la disparition du monolithe brillant, qui avait été repéré pour la première fois près du parc national de Canyonlands le 18 novembre par des responsables du ministère de la Sécurité publique de l’Utah.

« Nous avons supprimé le monolithe de l’Utah car il existe des précédents clairs sur la manière dont nous partageons et normalisons l’utilisation de nos terrains publiques, de la faune naturelle, des plantes indigènes, des sources d’eau douce et des impacts humains sur eux », a-t-il expliqué au Daily Mail.

« L’engouement provoqué par ce mystère était le bon moment afin de rassembler les gens derrière les vrais problèmes qu’il y a ici. »

D’après lui, « cette zone n’était pas physiquement préparée » à voir déferler des groupes de touristes curieux venus pour prendre des photos de cette énigme. « Les gens sont arrivés en voiture, en bus, en fourgonnette, en hélicoptère, en avion, en train, en moto et en vélo électrique et il n’y a même pas de parking. Et il n’y a pas toilettes, pas de sentiers balisés et pas de poubelles. »