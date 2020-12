Un bodybuilder se marie avec une poupée gonflable

Après 18 mois de vie commune, un bodybuilder a décidé de convoler en justes noces avec sa… poupée gonflable. Ils viennent en effet de se dire « oui ».

Yuri Tolochko, un culturiste du Kazakhstan, a en effet décidé de se marier avec une poupée gonflable qu’il possède depuis 18 mois. Et il est très content puisqu’il explique être tombé amoureux.

« Les couples doivent moins parler et se connecter davantage. Avec le temps et l’expérience, Margo et moi avons réalisé qu’il fallait plus que des mots pour avoir une conversation », a ajouté le Kazakh. Ce dernier a expliqué avoir « rencontré » Margo dans une boîte de nuit. Depuis lors, il n’hésite pas à partager leurs petits moments du quotidien sur les réseaux sociaux, dont des dîners aux chandelles et autres escapades en amoureux.

On peut ainsi voir sur Instagram le moment où Yuri lui passe la bague au doigt. La loi kazakhe autorise en effet ce genre d’union.