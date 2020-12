Le beau geste de Brice s’il remporte Koh-Lanta

Ce vendredi 4 décembre, les téléspectateurs de TF1 connaîtront le dénouement de « Koh-Lanta, les 4 terres » et le nom du gagnant de cette nouvelle saison. S’il s’agit de Brice, il a déjà annoncé ce qu’il ferait des 100.000 €.

Après plus d’un mois d’aventure, ils ne sont plus que trois. Alexandra, Loïc et Brice seront vendredi soir sur les poteaux de la mythique épreuve de Koh-Lanta. L’aventurier qui restera le plus longtemps sur les poteaux pourra choisir le candidat qui l’accompagnera lors de la grande finale. Les membres du jury final devront ensuite voter et choisir qui ils veulent voir gagner.

« J’ai participé au jeu pour mon propre plaisir »

Dans l’épisode précédent, lors de l’épreuve d’orientation, Brice avait déjà dévoilé l’importance de sa grande sœur dans sa vie et avait indiqué qu’il lui donnerait les 100.000 € s’il gagnait la finale. Dans une interview accordée au Figaro, Brice est revenu sur ce geste. « J’ai participé au jeu pour mon propre plaisir et gagner Koh-Lanta. Mais je me bats dans la vie pour ma famille. Ma motivation était ma grande sœur, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours tout fait pour moi et c’est un exemple pour moi. En lui offrant l’intégralité de ces 100.000 €, elle pourra rembourser une partie de son prêt et avoir une vie plus simple », a expliqué le candidat de l’Ouest.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🔴 𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 🔴 (@bricekohlanta20)

« Tout l’argent sera pour elle »

L’animateur radio de 23 ans ne roule pas sur l’or mais ce geste est logique pour lui. « Ce serait un juste retour de ma part pour tout ce qu’elle m’a apporté. Je ne suis pas riche du tout, j’ai un petit appartement à Paris, je suis intermittent du spectacle mais tout l’argent sera pour elle », a-t-il indiqué.

Brice remportera-t-il Koh-Lanta ? Réponse ce vendredi soir sur TF1 !