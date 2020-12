Vingt-huit ans après la sortie de « Maman, j’ai encore raté l’avion ! », Catherine O’Hara, qui interprétait la maman du petit Kevin, a rejoué une scène culte du film sur TikTok.

Cette année, « Maman j’ai raté l’avion » a fêté les 30 ans de sa sortie. Trois décennies plus tard, ce film de Noël est resté culte pour bon nombre de jeunes adultes. Alors quand Catherine O’Hara, qui incarnait la maman de Kevin dans « Maman, j’ai raté l’avion ! » et sa suite, rejoue une scène de ce classique, le succès est au rendez-vous.

Vingt-huit ans après la sortie de « Maman, j’ai encore raté l’avion ! », l’actrice canadienne aujourd’hui âgée de 66 ans a surpris les internautes en rejouant le moment où elle réalise qu’elle a laissé son fils à la maison. Elle crie « Kevinnn » avec un visage horrifié puis tombe dans les pommes.

Près de 30 ans plus tard, les traits de Catherine O’Hara n’ont pas changé et son jeu d’actrice non plus. En quelques jours, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été vue plusieurs millions de fois.

En octobre dernier, c’était Macaulay Culkin qui rendait hommage à « Maman, j’ai raté l’avion » en dévoilant un masque buccal qui reproduisait une scène mythique du film.