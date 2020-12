D’après les « Wuhan Files », la Chine aurait minimisé la crise du coronavirus

Un donneur d’alerte anonyme a transmis à la chaîne CNN des dossiers officiels chinois qui tendraient à démontrer que la Chine a systématiquement sous-évalué l’ampleur de la pandémie en février dernier.

CNN a en effet dévoilé un rapport intitulé « document interne, garder confidentiel » qui dévoile ce que la Chine savait dès les premières semaines de la pandémie et surtout ce qu’elle n’a pas dit au reste du monde.

Les 117 pages de ces « Wuhan Files » proviendraient du Centre provincial de contrôle et de prévention et seraient dès lors une fuite sans précédent de documents chinois qui ont été remis à CNN “par un lanceur d’alerte ayant requis l’anonymat, disant travailler au sein du système de santé chinois et être un patriote désireux d’exposer une vérité censurée, en honorant les collègues qui se sont déjà exprimés ».

Le 10 février dernier, tandis que Xi Jinping s’adressait en visioconférence aux soignants de Wuhan, « les autorités chinoises font état de 2.478 nouveaux cas confirmés, portant le nombre total de cas dans le monde à plus de 40 000, dont moins de 400 en dehors de Chine”. Or, d’après CNN, la situation était bien plus grave que cela. A nouveau, le 7 mars suivant, le nombre de cas aurait également été largement sous-évalué.

En outre, d’après ses documents, le temps moyen entre l’apparition des symptômes et la confirmation du diagnostic atteignait à l’époque près de 23,3 jours. Des délais qui, selon les experts, ont largement entravé le suivi de la pandémie.

Selon Nick Paton Walsh, journaliste pour CNN, le système de santé de la province du Hubei s’est retrouvée très démuni face à cette maladie nouvelle, tandis que les systèmes de tests et de transmission de l’information n’ont pas été à la hauteur. Ces documents dénoncent en effet un système de santé « inflexible, contraint par la bureaucratie et les procédures rigides, sous-équipé pour faire face à une crise émergente ».