VIDEO. Le Père Noël s’installe dans une boule à neige pour le plus grand bonheur des enfants

Pour permettre aux enfants danois de rendre visite au Père Noël, une ville danoise a eu l’idée de le placer dans une boule à neige.

Cette ville danoise a trouvé une idée originale pour garder l’esprit de Noël malgré la pandémie. Le coronavirus rendant tous contacts entre les enfants et le père Noël impossibles, le zoo de la ville d’Aalborg a placé l’icône des enfants dans une bulle remplie de fausse neige et de sapins. Ce qui a permis aux plus jeunes de s’approcher sans danger et même de parler avec leur idole.

D’après CNBC, la ville danoise n’a pas été la seule à avoir eu cette idée. Aux Etats-Unis, une photographe a d’ailleurs récemment lancé une entreprise qui vend ces bulles pour le moins particulières. Le prix ? 549$ pour les classiques et 749$ pour les plus grandes.