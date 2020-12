Rihanna et ASAP Rocky en couple?

Rihanna et ASAP Rocky ont entretenu une brève relation en 2013. Depuis, ils sont restés proches, à titre professionnel, mais aussi personnel. Il se pourrait toutefois que l’aspect personnel soit en train de prendre le dessus.

Plusieurs médias américains le confirment: Rihanna et ASAP Rocky seraient de nouveau en couple. La relation entre la chanteuse et le rappeur se serait renforcée au cours des derniers mois, après la rupture de Rihanna avec le milliardaire Hassan Jameel.

C’est l’apparition de la chanteuse à un concert d’ASAP Rocky le 17 janvier dernier qui avait mis la puce à l’oreille de pas mal de fans. Tous deux avaient alors affiché leur complicité en coulisses. En juillet dernier, c’est un tournage publicitaire qui leur a permis de s’afficher ensemble.

« Je pense que le plus dur en travaillant avec toi est de ne pas s’amuser et rire en permanence », avait lancé ASAP Rocky à Rihanna lors d’une interview dans le cadre de cette campagne. La semaine dernière, ils ont été vu tous les deux dans un restaurant de New York. Selon le site Hollywood Life, tout cela ne laisserait pas Chris Brown, l’ex de Rihanna, indifférent. « Cela le blesse beaucoup de voir son ex coller à ASAP Rocky. Il est évidemment très jaloux de leur réconciliation », rapporte le média.

Les indices se multiplient donc, mais il n’y a toujours pas eu de confirmation officielle. Pour rappel, la chanteuse barbadienne était d’apparue dans les bras du rappeur, dans son clip Fashion Killa, en 2013.