Un SDF qui avait donné toutes ses économies à des sinistrés embauché par la ville de Nice

« Jojo » avait fait le tour de la presse française il y a deux mois. La mairie de Nice, qui lui avait promis un travail, a donc tenu parole.

Cette belle histoire nous vient tout droit de France. « Jojo », un SDF qui avait donné toutes ses économies (150€) pour venir en aide aux sinistrés de la tempête Alex, début octobre, a décroché un emploi en tant qu’agent de la propreté à la ville de Nice. La mairie a ainsi tenu sa promesse formulée début octobre d’engager l’homme de 52 ans, comme le rapporte 20 Minutes.

L’histoire de Jojo me touche et cette solidarité exceptionnelle dont il fait preuve me touche encore plus . Avec @cestrosi nous souhaitons lui tendre la main en lui proposant un emploi à la @VilledeNice pic.twitter.com/hXsfiAs7Pp

— Pierre-Paul Léonelli (@PPLeonelli) October 13, 2020