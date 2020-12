Oui, le vomi de baleine vaut de l’or. L’énorme morceau retrouvé par un pêcheur thaïlandais va faire de lui un homme riche.

C’est en se promenant sur la plage que Naris Suwannasang, 60 ans, a fait sa précieuse découverte. Sur le sable, un drôle d’agglomérat a attiré son regard. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se douter de ce dont il pouvait s’agir. Il a alors demandé de l’aide à de la famille pour transporter la drôle de matière et la mettre à l’abri des curieux.

Une fois arrivé chez lui, il a testé cette curieuse roche en la chauffant au briquet. Elle a alors dégagé une odeur musque caractéristique. Naris et ses proches n’ont alors plus eu de doutes, il s’agissait bien d’ambre gris.

Cette déjection du cachalot est utilisée pour fabriquer des parfums de luxe. Son odeur, immédiatement sortie du corps du mammifère, est plutôt insupportable. Mais l’oxydation et l’effet de la mer lui donnent avec le temps une douce odeur. L’ambre gris est produit pour faciliter le passage d’objets pointus à travers les intestins du cachalot. Après la sécrétion, la baleine le vomit et il flotte à travers l’océan. Il est ensuite utilisé par les plus grand parfumeurs.

Cette goutte de vomi, qui finira dans des fioles de précieux parfums Dior ou Channel, pourrait peser près de 100 kg. Naris Suwannasang s’est déjà renseigné des prix de vente, et pourrait en tirer plus de 26.000 € le kilo. Une somme non négligeable, pour un pêcheur qui gagne actuellement autour de 400 € par mois.