Plusieurs personnes renversées par une voiture dans une rue piétonne à Trèves

Une voiture a percuté mardi des passants dans une zone piétonne à Trèves, dans le sud-ouest de l’Allemagne, faisant au moins deux morts et des blessés, a annoncé la police de la ville.

«Nous avons arrêté une personne, un véhicule a été saisi», a indiqué la police locale sur son compte Twitter, ajoutant que «les causes restent à déterminer».

Les forces de l’ordre ont appelé le grand public à éviter la zone.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking… 😭😭😭 pic.twitter.com/rN4wOGP5jR

— Danny Engels (@G2Danny) December 1, 2020