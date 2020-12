Un eurodéputé reconnaît sa participation à une partouze à Bruxelles en plein confinement

Le député européen Jozsef Szajer, membre du très conservateur Fidesz de Viktor Orban, a reconnu avoir été interpellé vendredi à Bruxelles lors d’une festivité enfreignant les règles sanitaires. Il avait annoncé ce dimanche sa démission du Parlement européen, à la surprise générale.

«La presse belge parle d’une fête privée à Bruxelles vendredi dernier. J’y étais», a indiqué Jozsef Szajer dans un communiqué publié aujourd’hui. Le parquet de Bruxelles a confirmé que la police, alertée pour tapage nocturne, avait verbalisé vendredi soir une vingtaine de personnes pour non-respect des règles sanitaires, au premier étage d’un immeuble au centre-ville de Bruxelles, comme l’avait dévoilé la Dernière Heure. Le quotidien précisait qu’il s’agissait d’une partouze, à laquelle participaient notamment des diplomates et un député européen. Le parquet n’a pas souhaité faire de commentaires sur les circonstances de la soirée mais il a confirmé avoir interpellé un certain S.J. (1961).

Dans son communiqué, Jozsef Szajer, 59 ans, reconnaît sa présence sur place, l’infraction aux règles sanitaires et confirme avoir fait état de son immunité parlementaire aux policiers débarqués sur les lieux, car il n’avait pas de carte d’identité sur lui. Il nie avoir fait usage des drogues que les agents ont retrouvées sur place. Le parquet confirme pourtant avoir retrouvé des stupéfiants dans son sac à dos, après que l’intéressé eut tenté de fuir par une gouttière. L’élu a donc aussi été verbalisé pour possession de drogue.

Jozsef Szajer s’est fait connaitre, en autres, pour son soutien à la politique ultra conservatrice de Viktor Orban. Il a notamment travaillé sur la rédaction de la nouvelle constitution du pays, qui précise que la Hongrie doit « protéger l’institution du mariage comme l’union d’un homme et d’une femme ».

Now that it’s confirmed: József Szájer, the MEP busted during a gay gangbang, is not only a close ally of PM Orbán, he personally re-wrote Hungary's constitution to include the following line: "Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman…" https://t.co/ov9qamrgl0

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 1, 2020