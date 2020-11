Y a-t-il un âge pour changer d’emploi ?

Il est communément admis que les plus âgés sont défavorisés au moment de changer d’emploi. Il n’y a pourtant pas d’âge pour changer d’emploi, assure le spécialiste en recrutement Walters People.

Selon la loi, une personne jeune a les mêmes droits qu’une personne âgée, et inversement. Mais dans la réalité, les citoyens sont régulièrement traités différemment sur base de leur âge, constate Unia, le Centre pour l’égalité des chances. Cela peut notamment arriver dans le monde du travail, même si c’est totalement illégal. Une entreprise ne peut ainsi pas écrire dans son offre « candidat de 25 à 35 ans », souligne Unia. « Des candidats plus jeunes ou plus âgés peuvent aussi avoir les compétences recherchées. »

Le bureau de recrutement Walters People appelle lui aussi à ne pas se laisser intimider par l’idée de changer d’emploi une fois passé un certain âge. « Quelle que soit la tranche d’âge dans laquelle vous vous trouvez, votre niveau d’expérience, vos motivations, vous pouvez trouver un autre poste. » La seule limite, estime-t-il, est de « rester réaliste dans vos projets ». Une remarque qui vaut finalement pour toutes les classes d’âge.

Selon Walters People, chaque classe d’âge a ses atouts. À 30 ans, c’est le temps de tous les possibles. « Que vous sortiez à peine de l’école ou que vous ayez déjà quelques fraîches années d’expérience professionnelle, vous êtes au fait des dernières technologies et vous avez développé votre esprit d’entreprise : votre profil est donc particulièrement attractif pour les employeurs, qui recherchent à la fois le regard neuf et le punch de la jeunesse. » Par ailleurs, si le niveau de rémunération n’atteint généralement pas des sommets avant 30 ans, le fait de changer d’emploi avant vos 40 ans pourrait résolument favoriser son augmentation.

À 40 ans, c’est un peu l’étape charnière dans une carrière. « Ni junior, ni senior, vous êtes dans la période idéale pour changer d’emploi. En effet, alors que vous avez acquis de nombreuses compétences lors de vos précédentes expériences, par exemple en management, vous vous sentez à l’aise avec le fait de vous lancer de nouveaux défis », constate Walters People. C’est donc le moment ou jamais pour intégrer une nouvelle entreprise, et briguer des responsabilités plus élevées.

Enfin, à 50 ans, on entre dans la force de l’âge. S’il n’est pas forcément simple de se lancer dans un nouveau défi à cet âge, ce profil présente néanmoins des intérêts pour les employeurs. « Votre motivation et votre vaste expérience seront vos premiers atouts », souligne le cabinet de recrutement. Certes, vous ‘coûtez plus cher’ qu’un jeune actif, mais les compétences techniques et managériales que vous avez développées lors de vos précédentes expériences n’ont pas de prix. Bref, il n’y a pas d’âge pour viser un nouveau poste !