Une petite Londonienne de 9 ans a peut-être été tuée par la pollution de l’air

A Londres, une enquête a été finalement ouverte après la mort, en février 2013, d’une petite fille de 9 ans qui vivait près d’un grand axe routier et qui aurait succombé à cause de la pollution, selon la RTBF.

Ella Adoo-Kissi-Debrah est en effet morte après une crise d’asthme survenue le 15 février 2013 après près de trois années de crises répétées et plus de 30 hospitalisations.

Selon sa mère, c’est la pollution de l’air due au trafic routier qui aurait causé la mort de sa fille. « Cela fait bientôt huit ans qu’Ella est décédée et ce fut un long et difficile combat pour obtenir cette enquête, avec des obstacles sur la route. Je veux que justice soit rendue pour Ella et que la véritable cause de sa mort soit inscrite sur son certificat de décès », explique Rosamund Adoo-Kissi-Debrah.

Si les enquêteurs parviennent à cette conclusion, Ella Adoo-Kissi-Debrah sera la première victime officielle de la pollution de l’air en Grande-Bretagne.

Durant deux semaines, ils vont scruter les niveaux de pollution auxquels la petite fille a été exposée, et déterminer ce qui a déclenché ses crises d’asthme à répétition alors qu’elle était en bonne santé.

La famille vit toujours à Lewisham, à 30 mètres à peine du South Circular, une route bien connue pour ses embouteillages dans le Sud-Est londonien.

Interrogé en 2018, le professeur Stephen Holgate, expert britannique en pollution de l’air, avait déjà admis un « lien frappant » entre les hospitalisations d’Ella et les pics de dioxyde d’azote et de particules fines.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement, près de 400.000 décès prématurés pouvaient être attribués à la mauvaise qualité de l’air en Europe, en 2016.