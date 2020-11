Schizophrénie et hospitalisation : un retour compliqué après Koh-Lanta

Koh-Lanta est loin d’être une aventure de tout repos. Et pour certains aventuriers, le retour à la vie normale peut s’avérer très compliqué, comme en témoigne l’ancien aventurier Pascal Salviani sur C8.

Le promoteur immobilier Pascal est le seul à avoir remporté par deux fois la mythique épreuve des poteaux : une première fois en 2016 en Thaïlande, et une seconde sur « Le combat des héros », deux ans pus tard. Mais Koh-Lanta ne lui a pas laissé que des bons souvenirs.

Sur C8, il explique que son retour en France n’a pas été des plus simples.

Envoyé aux urgences

« Je suis rentré avec une infection. Avec plein de problèmes d’intestin. J’ai fait une nuit aux urgences parce que j’avais comme un infarctus de l’intestin », révèle le candidat stratège. « J’ai morflé. J’ai perdu 18 kilos en 40 jours. On ne peut pas dire que Koh-Lanta c’est du pipeau. Ce n’est pas la vérité. En vérité c’est très dur. »

Les conditions extrêmes de vie sur l’île laissent des traces bien après le jeu. La preuve avec ses dents : « Ce sont des fausses, j’ai tout refait. Parce qu’après mon deuxième Koh-Lanta, j’avais les dents complètement jaunes et abîmées », poursuit Pascal. « On mangeait n’importe quoi ! Je mangeais tout ce que je pouvais, on suçait du bois, des bouts de bâton… Je suis rentré avec une dentition très très compliquée. »

Schizophrénie et dédoublement de la personnalité

À l’instar de nombreux aventuriers, c’est surtout sur le plan psychologique que ce fût le plus dur pour Pascal. « Les plus grosses séquelles que Koh-Lanta laisse, elles sont psychologiques. Celles-là sont terribles. » Il confie avoir souffert durant huit mois de dédoublement de la personnalité et de schizophrénie.

« Quand je suis rentré, j’étais complètement perché. J’étais ici mais mon cerveau était resté en Thaïlande », raconte Pascal. « Dormir dans la jungle me manquait. Je ne pouvais pas dormir dans la chambre car j’avais l’impression que le plafond allait s’effondrer. J’entendais des singes dans la nuit. Mon cerveau avait complètement pété ».

Son témoignage est extrait de l’émission « La vraie vie de vos aventuriers », diffusée mardi soir sur C8, à trois jours de la grande finale de « Koh-Lanta les Quatre Terres ».