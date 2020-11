Que faire de vos piles et batteries usagées?

Une calculatrice, un détecteur de fumée au plafond, un ordinateur portable, un vélo électrique, des jeux de société avec son ou lumière, la télécommande de votre portail automatique… sont autant d’appareils alimentés par des piles ou batteries, sous diverses tailles et formes. Dans un avenir proche ou plus lointain, ces piles et batteries seront hors d’usage et ne vous seront plus d’aucune utilité. Que faudra-t-il alors en faire exactement ?

Il n’y a qu’une bonne réponse à la question ci-dessus : les piles et batteries usagées doivent être rapportées et recyclées. Celles-ci sont, en effet, partie des PDD (petits déchets dangereux) et il faut donc les stocker, les collecter et les recycler avec soin. Ces déchets n’ont certainement pas leur place dans la poubelle, ni dans la nature ! En séparant les piles et batteries des autres déchets et en les collectant séparément, on peut les recycler de manière optimale. Ce recyclage permet d’offrir une nouvelle vie aux matières premières valorisables qui ne doivent donc pas faire l’objet d’une nouvelle extraction (mines, exploitations de surface,…).

23.500 points de collecte en Belgique où vous pouvez rapporter vos piles et batteries usagées

Bebat dénombre pas moins de 24 000 points de collecte en Belgique, donc plus nombreux que les distributeurs automatiques de billets! Il y en a 2 200 rien qu’en Région de Bruxelles ! Les Recypark, les magasins de proximité, les supermarchés, les magasins de jouets, les magasins de bricolage et d’électricité, … sont autant de points de collecte mis à votre disposition. Vous pouvez peut-être même rapporter vos piles usagées au travail!

Stockez des piles à la maison, comment faire ?

Vous êtes-vous déjà demandé s’il est préférable de conserver vos piles et batteries au réfrigérateur ? C’est une fausse idée. Les piles et batteries doivent être conservées à température ambiante dans un endroit sec et bien ventilé.

Vous souhaitez garder une vue d’ensemble ? Il est alors préférable de toujours laisser vos piles usagées au même endroit.

(Conseil ! Un cube de collecte de Bebat peut vous y aider. Vous pouvez en demander un ici gratuitement ! Sur ce cube, vous trouverez également quelques conseils pratiques).

Vous avez un ou plusieurs enfants curieux à la maison ? Placez le cube avec les piles et batteries hors de portée de leurs mains. Certaines petites piles, comme les piles boutons, peuvent, en effet, être facilement avalées. La sécurité avant tout !

D’autres astuces pour l’utilisation correcte et sûre des piles et batteries? Rendez-vous sur https://www.bebat.be/fr/retirons-le-maximum-de-nos-piles-et-batteries