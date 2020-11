Les doigts d’honneur du policier à la Google car

Vous l’aurez sans doute déjà constaté en vous promenant virtuellement dans Google Street View, de nombreuses personnes font signe à la ‘Google Car’. Mais ce n’est pas toujours amical.

Lors de son parcours à travers les rues et les routes, la Google Car prend sur le fait certaines situations cocasses ou photographie des personnes qui la salue. Il existe même un compte Best of Google map sur Twitter qui publie les situations les plus insolites captées par les caméras.

Le 12 novembre dernier, c’est la photo d’un fourgon de police circulant rue Voltaire à Roubaix qui a été diffusée, selon La Voix du Nord. Derrière le pare-brise, un policier adressant… deux doigts d’honneur à l’objectif.

Que ce soit pour en rire ou s’en offusquer, l’image a été relayée des milliers de fois par les internautes.