L’ennui en confinement ? 4 activités que tu peux réaliser pendant cette période de coronavirus !

En ces temps de crise, il est important de se changer les idées et de s’aérer l’esprit. Le problème, c’est qu’avec les mesures sanitaires, il est difficile de se changer les idées quand tout est fermé et que l’on peut juste rester chez soi. Mais pas de panique : voici 4 idées pour pouvoir t’amuser pendant le confinement !

Devenir un pro-gamer !

Souvent décriés comme néfastes par le passé, de plus en plus d’études montrent les bienfaits des jeux-vidéos sur le bien-être des joueurs. Twitch, une plateforme centrée sur le streaming de jeux-vidéos, a d’ailleurs connu une explosion de sa fréquentation depuis le confinement. On compte sur les jeux en ligne de plus en plus de joueurs, montrant que les jeux-vidéos ne sont plus réservés à un public jeune et masculin, et se démocratisent. Si tu souhaites passer le temps durant le confinement, on te conseille de surfer sur la vague et de te mettre à jour aussi. C’est peut-être une nouvelle passion qui se réveillera en toi et fera peut-être de toi le prochain millionnaire en gagnant la Coupe du Monde Fortnite… Vous pouvez également choisir de jouer à des jeux de casino en ligne.

Une balade en pleine nature

A force de voir tout le temps les mêmes murs, on peut vite devenir fou ! Et si tu appréciais plutôt la beauté de la nature en automne, en te baladant dans une forêt pleine de nuances d’orange ? Après une bonne promenade de deux heures, tu pourras te sentir bien mieux dans ta peau, grâce aux bienfaits du calme de la nature, mais aussi grâce à l’effort physique de la marche. Un corps sain dans un esprit sain !

Un shooting photo

Avec ce confinement, on oublie bien souvent de prendre soin de soi. Pourquoi ne pas se trouver un prétexte pour se faire beau en préparant un shooting photo ? Ça sera l’occasion de mettre à jour ses photos de profil sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à mémé tout en se sentant bien dans sa peau parce qu’on a enfin quitté ce même jogging qu’on n’a pas changé depuis 3 jours. Oui, on est tous pareils.

Les e-apéros

Ce n’est pas parce que les mesures sanitaires nous empêchent de voir nos amis en physique qu’on ne peut pas les voir de manière virtuelle. De plus en plus de personnes ont recours aux e-apéros, des appels groupés où des amis boivent un verre ensemble comme s’ils se retrouvaient dans un bar. Bien que cela n’égale pas la convivialité de se retrouver au troquet du coin avec ses amis, cette activité permets malgré tout de conserver une vie sociale et d’échanger avec ses amis d’une manière originale. Point bonus: elle permet également de boire seul chez soi sans passer pour un alcoolique…

C’est tout pour nous ! Avec cette liste d’astuces, on espère sincèrement que cela vous aidera à vous amuser malgré les mesures sanitaires du moment. Portez-vous bien, et prenez soin de vous.